VIDÉO - Pénurie de carburants : le point sur la situation ce mercredi

Ce mercredi matin dans cette station-essence d'Île-de-France, les clients font le plein... avec le carburant disponible. "Du 95, y en a plus...", lance une automobiliste. Au niveau national, la situation se dégrade légèrement, avec 14,30% des stations-service en pénurie d'au moins un type de carburant ce mercredi, contre 12% mardi, et 7,13% totalement à sec, contre 6% la veille. Sur la carte ci-dessous apparaissent en rouge les 34 départements les plus touchés, majoritairement dans l'Ouest et dans les Bouches-du-Rhône, où une station sur deux connaît des difficultés d'approvisionnement :