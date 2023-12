VIDÉO - "Cashback" : cette pratique commerciale est-elle vraiment un bon plan ?

Le cashback est une tendance qui s'est développée avec l'inflation. Une fois un produit acheté, on reçoit un petit pourcentage de la somme dépensée. Ce système est-il aussi simple qu'il le paraît, et est-ce vraiment un bon plan ?

Lorsqu'elle commande sur Internet, Estelle "gagne de l'argent", comme elle l'explique dans le reportage vidéo en tête de cet article. Cela porte un nom : le cashback. À chaque fois qu'elle achète sur un site, Estelle passe par une plateforme spécialisée, qui lui rembourse de l'argent, un pourcentage de sa commande, en moyenne autour de 3%. Cette année, elle a ainsi récupéré 260 euros sur l'ensemble de ses achats. "C'est là qu'on se rend compte de toutes les économies qu'on a faites, juste en appuyant sur un bouton", savoure-t-elle au micro de TF1.

Vêtements, voyages ou électroménagers, sur Internet, le cashback est désormais possible pour presque tous les achats en ligne. Avec toujours la même promesse : vous rendre de l'argent. Comment fonctionne ce système ? Notre équipe a visité les locaux du leader du cashback en France, iGraal, un site internet qui rassemble dix millions de clients.

Le nerf de la guerre : les données sur les clients

Pour avoir accès à la clientèle d'iGraal, les enseignes sont prêtes à payer une commission sur chaque vente effectuée. La plateforme de cashback fait ensuite moitié-moitié : une partie dans sa poche, l'autre partie pour le client. Ce site de cashback collabore avec plus de 1800 enseignes partenaires. Le premier objectif est "d'acquérir de nouveaux clients", nous explique le directeur général de la firme, Sami El Chehaly, "mais ça va être aussi de développer leur chiffre d'affaires, ou d'écouler des stocks".

Une modernisation du système des coupons ?

Pour les enseignes, le système du cashback est aussi le moyen de récolter des données sur les habitudes d'achat des clients, qui leur permettent d'adapter leur offre. Du côté des consommateurs, la perception du cashback est également très positive. Ceux qu'a rencontrés notre équipe y voient surtout un "bon plan". Cette pratique est-elle l'héritière de la bonne vieille promotion papier, l'équivalent des coupons que l'on découpait dans les prospectus ? Le cashback aurait même quelques avantages sur celle-ci, puisque la cagnotte se remplit automatiquement, et qu'elle peut être dépensée pour n'importe quel produit.

La plupart des sites de cashback sont gratuits et sans engagement, la contrepartie étant les données sur le consommateur que la plateforme enregistre et commercialise. Mais attention, certains sites de cashback comprennent un abonnement payant, parfois difficile à détecter. "L'abonnement payant va être mentionné dans une police beaucoup plus petite, et étrangement pas mis en évidence", prévient Aurore Bonavia, avocate spécialisée sur les questions de données personnelles. Si le remboursement partiel du produit est effectif, le client sera également débité mensuellement d'un abonnement assez élevé.

Trois Français sur 10 utilisent déjà un système de cashback. Une entreprise a même innové, en poussant plus loin le principe. L'argent n'est plus stocké sur une cagnotte ou un compte bancaire, mais placé sur un compte-épargne. Une complémentaire retraite de nouvelle génération, dont on peut déjà profiter dans un millier d'enseignes.