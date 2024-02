VIDÉO - Casiers à colis : découvrez ces points-relais entièrement automatisés

Des milliards de colis sont achetés en ligne chaque année. Les magasins qui servent de point de retrait sont saturés, sans parler des heures où ils sont fermés. Certaines entreprises ont donc installé des casiers, disponibles 24h sur 24.

Pour envoyer son colis, Aurélie n'avait pas prévu de venir, mais les couleurs criardes ont attiré son attention, et l'emplacement l'a convaincue, comme elle l'explique dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Dans un "super point relais" comme celui-ci, on peut récupérer ses colis 24h/24, 7j/7, de manière totalement autonome, à condition d'avoir commandé dans les enseignes qui jouent le jeu. Après six mois d'existence, l'endroit n'est pas encore très fréquenté.

Des livraisons simplifiées

Notre équipe a fait le test. Il faut passer une commande en ligne avant de recevoir un code. Le livreur, lui aussi, gagne du temps. Tout est informatisé, plus besoin de faire du porte-à-porte. La tournée consiste en un seul et même lieu pour tous les clients, dans un rayon de 300 mètres. Pas plus de 40 retraits par jour ici, alors qu'il en faut cinq fois plus pour que l'entreprise fonctionne.

Même défi à Paris pour l'application Delipop. Un jeune homme un peu pressé récupère ses courses commandées en ligne sous nos yeux. Le service est gratuit et il peut choisir quand il récupère sa commande. Pour l'instant, seuls Carrefour et Monoprix sont partenaires. Pour que ça fonctionne, il faudra davantage d'enseignes, mais pas seulement : ils doivent aussi se multiplier pour être disponibles pour tous les clients. D'ici à 2026, une centaine d'ouvertures sont prévues partout en France.