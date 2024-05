VIDÉO - Ces nouvelles viennoiseries et pâtisseries géantes qui s'arrachent

La gastronomie française est unanimement reconnue dans le monde. Mais l'Hexagone se distingue aussi par ses viennoiseries et pâtisseries raffinées. Dernièrement, ce succès a pris une nouvelle dimension avec l'arrivée sur le marché de préparations géantes.

C'est un croissant en apparence ordinaire. Mais pas tout à fait. Contrairement à ce que l'on connaît en temps habituel, il s'agit d'une viennoiserie de taille XXL : 40 centimètres de large sur 30 de long. Tant est si bien qu'il est difficile de passer à côté. "J'en achète à chaque fois que je viens en France. C'est le meilleur", confirme une cliente, qui répond en anglais aux questions du 20H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article. Il faut dire que les touristes sont les principaux acheteurs des produits phares de cette pâtisserie parisienne renommée, la Maison Philippe Conticini.

S'ils connaissent un si grand succès, c'est "parce que c'est vraiment cliché de Paris et cliché de la viennoiserie classique", estime Clément Hérail, un vendeur dans ce magasin de luxe. "Peut-être qu'ils pensent que, nous Français, on mange une viennoiserie comme ça tous les jours", plaisante-t-il encore.

Des produits de plus en plus populaires

Dans l'atelier, la confection n'est pas différente de celle des croissants normaux, excepté bien sûr les proportions. "Là, pour le croissant, on est sur une longueur de 70 centimètres et sur un kilo de pâte", confirme le cuisinier, qui évoque en comparaison un poids "entre 80 et 90 grammes" pour un croissant normal. Pour son célèbre cousin, le pain au chocolat géant, "vous avez un kilo de pâte à croissant et 24 barre de chocolat". "C'est vraiment très généreux et c'est pour les gourmands", s'esclaffe-t-il. Prix de ces viennoiseries hors du commun ? 32 et 37 euros, soit plus de quinze fois le prix des originaux.

Mais au-delà de la rentabilité, l'objectif de ce genre de produits est de fidéliser la jeune clientèle avec un concept fort. Une méthode qu'adopte également, à son niveau, Dorian, jeune pâtissier et influenceur dont les gâteaux grands formats sont la marque de fabrique. "Là, au total, je pense qu'on est un gâteau d'au moins 15 kilos pour une bonne centaine de personnes", commente l'intéressé devant les caméras. Mais, particularité, il ne vend pas ces réalisations, qui servent seulement de publicité sur les réseaux sociaux, lesquelles permettent à leur tour de vendre des kits de pâtisserie (au format classique) pour la maison. "Le but premier des gâteaux XXL n'est pas d'être rentable mais de créer du contenu, donc une communauté. Et donc derrière, il s'agit de promouvoir mon entreprise de box", souligne le principal intéressé.

Devant le succès de ce genre d'initiatives, il existe de plus en plus de types de pâtisseries géantes, comme les éclairs au chocolat ou à d'autres goûts. Un phénomène populaire sans doute voué à durer et à se démocratiser davantage.