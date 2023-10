VIDÉO - Chaleur tardive : la glace, nouvelle star de l'automne

À Brest (Finistère), Samuel et son frère Valentin ont ouvert leur boutique la semaine dernière. "Il y a un an, on était ici", se remémore le jeune homme devant le food truck qui leur a permis de se lancer.

À l'époque, les deux glaciers néophytes ne proposaient que quatre parfums. Aujourd'hui, ils en vendent sept fois plus. "Maintenant, on a tout ça : plus de 30 parfums, 320 m²", reprend-il fièrement, en montrant son commerce dans le reportage du 13H de TF1 à retrouver en tête de cet article.