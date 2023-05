VIDÉO - Chaudières à gaz : peut-on vraiment les interdire dès 2026 ?

Selon les spécialistes, il existe une solution qui permettrait de concilier porte-monnaie et environnement : conserver les chaudières, mais en modifiant le gaz utilisé. "On parle de plus en plus de remplacer le gaz naturel d'origine fossile par du biogaz ou du gaz vert, et ce gaz vert ne va pas produire des émissions de CO2 comme le gaz naturel", explique Myriam Maestroni, présidente-fondatrice du think thank E5T et spécialiste de l'efficacité énergétique.

Depuis le 1er janvier 2022, l'interdiction s'applique déjà en partie : il n'est plus possible de construire une maison individuelle avec une chaudière à gaz. L'interdiction s'imposera aux logements collectifs en 2025, date à laquelle seules des solutions hybrides électricité-gaz seront autorisées.