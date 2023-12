VIDÉO - Chauffage : le thermostat connecté va vous faire gagner de l'argent (ou en perdre moins)

Réduire la dépendance aux énergies fossiles passe aussi par une baisse de la consommation dans les logements. Équiper les pièces principales de thermostats connectés peut permettre de faire chuter la facture. Depuis ce vendredi, une aide de l'État incite à en installer chez soi.

C’est un petit boîtier qui n'a l'air de rien, posé nonchalamment dans un coin de l'appartement, mais qui permet d'économiser des centaines d’euros de chauffage par an. Il s'agit d'un thermostat programmable connecté. Il envoie les informations de tous les radiateurs de la maison sur le téléphone portable du propriétaire, comme celui-ci nous le montre dans le reportage du 20H ci-dessus. "Ça permet de piloter pièce par pièce la consommation", explique-t-il au micro de TF1, estimant son économie à environ 30%.

De 15 à 30% d'économies

Comment cela fonctionne-t-il ? Prenons l'exemple d’une grande maison équipée d’une chaudière. Grâce à un boîtier connecté, la chaudière est pilotée directement par le thermostat installé dans le salon. Les radiateurs sont ainsi programmés pour chauffer le soir quand les propriétaires sont chez eux, puis baissent en journée, quand tout le monde est au travail. La promesse est de 15% d'économies sur la facture.

Une consommation mieux ciblée

Pour une programmation encore plus poussée, il est même possible d'installer des boîtiers connectés sur chaque radiateur de la maison. Ainsi, si vous passez votre journée dans le salon, la température diminuera dans toutes les autres pièces. Un système plus perfectionné, qui permet d'économiser en moyenne 30%.

De telles promesses font mouche par ces temps de crise énergétique, à l'approche de l'hiver. Dans le magasin spécialisé visité par notre équipe, c'est la ruée sur les thermostats programmables et connectés : +40% ces dernières semaines. Il existe des modèles pour tout type de chauffages, accessibles entre 39 et 180 euros. La plupart sont simples à installer, mais il est toujours possible de faire appel à un professionnel. C'est plus cher, mais une aide de l'État, sans condition de revenu, permet d'être remboursé de la facture d'installation, dans la limite de 624 euros – et c'est le professionnel lui-même qui s'occupe de toutes les démarches.