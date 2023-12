Chips, nuggets, chewing-gum... Pourquoi la malbouffe cartonne malgré l'inflation

Les aliments très transformés sont de plus en plus prisés des Français. Pourquoi un tel succès ? Le 20H de TF1 tentent de répondre.

Quand elle sort du travail, pour Ymane, rien de plus simple que d'acheter un flan tout prêt, pour le dessert. "Je n'ai pas forcément le temps d'en préparer un", explique-t-elle face à la caméra du 20H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.

Et elle n'est pas la seule à opter pour ces produits transformés, souvent considérés comme de la malbouffe. Car en 2023, les ventes de chewing-gum (+9,8%) et de boissons énergisantes (+9,9%) ont largement augmenté. En tête, on trouve les cordons bleus et les nuggets : +12,3% de vente.

Pour Myriam, qui en achète régulièrement pour ses trois enfants, ces produits sont faciles et rapides à préparer. "C'est surtout pour me simplifier la vie", confie la mère de famille. "C'est simple et rapide", justifie une autre.

Dans la liste des produits dont les ventes ont le plus progressé, figurent des produits aux multiples ingrédients et aux nombreux additifs, comme les cordons bleus, donc, mais aussi les chips, le pain de mie ou encore les nouilles instantanées.

En pleine période d'inflation, les Français cherchent à se faire plaisir, selon Emily Mayer, directrice des études chez Circana. "En grande distribution, on peut se faire plaisir pour environ 2 euros avec un paquet de bonbons, un paquet de chips. Et on sent des Français qui, malgré toutes les contraintes, la hausse des prix et le budget serré, cherchent quand même à maintenir dans leurs achats des petits plaisirs du quotidien", analyse l'experte.

Mais ces petits plaisirs immédiats du quotidien ne sont pas anodins pour la santé, car ces produits transformés sont souvent trop gras, trop salés et trop sucrés.