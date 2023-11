VIDÉO - Des taux différents pour des produits similaires : les aberrations de la TVA

"Ce n'est pas logique !", s'exclame une consommatrice tenant une tablette de chocolat noir dans une main, et une au lait dans l'autre. La raison de son étonnement : la différence de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) entre ces deux produits, pourtant très similaires. Celle du chocolat noir s'élève à 5,5%, contre 20% pour celle du chocolat au lait. D'autres aberrations invisibles sur les étiquettes se cachent dans les rayons. La TVA appliquée au beurre s'élève ainsi par exemple à 5,5%, quand celle de la margarine est à 20%.

Les huîtres et autres coquillages sont également concernés : "Tous ces coquillages qui sont destinés à être mangés principalement vivants et crus par le consommateur, dès lors qu'on va les ouvrir pour le consommateur, à ce moment-là, la TVA ne sera plus de 5,5%, mais de 10%", explique Julien Labbe, gérant de la poissonnerie "Julien Marée", interrogé dans le reportage de TF1 en tête de cet article.