VIDÉO - Chocolats de Pâques : le bon plan des achats de dernière minute

La chasse aux œufs, ne le dites pas aux enfants, mais ça commence souvent dans les supermarchés. Et pour cette année 2023, la récolte a fait des déçus : les prix des chocolats ont littéralement explosé. Dans les rayons, les chocolats de Pâques ont augmenté de 10 % en un an. Et logiquement, les clients en achètent moins, comme certains l'expliquent dans le reportage de TF1 ci-dessus, quitte à décevoir (un peu) leurs enfants.