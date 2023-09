VIDÉO - Cinquante nuances de Bordeaux : comment survivre à la désaffection pour le vin rouge ?

Les Français veulent plus de frais. Si l'alcool doit être consommé avec modération, la formule s'applique visiblement surtout aux vins rouges : moins 32 % de consommation en France ces dix dernières années. Et même au pied de la Cité du Vin, à Bordeaux, c'est un bar à bière qui vient d'ouvrir, et qui a les faveurs du jeune public. Des vignerons du Bordelais mettent en œuvre d'autres stratégies pour convaincre les jeunes buveurs, comme la création d'un vin pétillant, qui aurait été tenu pour un blasphème il n'y a pas si longtemps.

