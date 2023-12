VIDÉO - Clémentines corses : comment elles résistent à la concurrence étrangère massive

La clémentine est le fruit star de l'hiver en France. Vous en dévorez en moyenne cinq kilos par personne et par an. 10% d'entre elles viennent de Corse. Elles sont en général plus chères que celles d'Espagne et du Maroc, mais la qualité est garantie.

En plein mois de décembre, les clémentines sont les stars des marchés. On en trouve à tous les prix. Les moins chères sont toutes étrangères : marocaines, espagnoles et portugaises pour la plupart. Mais selon les clients rencontrés par notre équipe sur un marché ce lundi matin, les meilleures sont celles de Corse. À 6 euros le kilo en moyenne, c'est l'une des plus chères des étals. L'une des plus demandées aussi, pour son goût sucré et acide qu'elle doit au climat très spécifique de la Corse. "L'humidité, la mer, et des sols acides, contrairement à l'ensemble du bassin méditerranéen", explique au micro de TF1 Jean-Paul Mancel, président de l'association pour la promotion de la clémentine corse.

Qualité contre quantité

Les fruits sont choisis un par un, et cueillis à la main avec leurs feuilles. Aucun produit chimique n'est ajouté pour leur conservation, contrairement aux concurrents étrangers. Cela implique que les clémentines françaises n'ont que 48 heures pour être commercialisées. La main-d'œuvre est également 40% plus chère que dans les autres pays producteurs. Pour rester compétitive, la filière a dû s'adapter et réduire ses marges, en limitant l'ensemble des hausses qu'elle a subies. Les producteurs corses font le pari de la qualité contre la quantité, et les consommateurs semblent leur donner raison.

Avec ses 34.000 tonnes de clémentines par an, qui représentent 98% de la production française, la Corse doit faire face à la concurrence du géant espagnol. La péninsule ibérique en produit 32 fois plus : 1,1 million de tonnes par an. Ces quantités font mécaniquement baisser les prix chez les grossistes. La forte demande française chaque hiver permet cependant de soutenir les cours. Chaque hiver, les Français consomment en moyenne cinq kilos de clémentines par personne, dont 10% viennent de Corse.