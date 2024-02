VIDÉO - Coiffure : l'étonnant retour de la permanente et des bigoudis chez les jeunes

Arrêtons-nous sur une tendance pour le moins étonnante : la permanente. Les cheveux frisés reviennent à la mode chez les jeunes hommes. Et avec eux les inévitables bigoudis, a constaté le 13H de TF1.

Des bigoudis dans un salon de coiffure, jusque-là rien d'étonnant. Mais oubliez les habitudes de grand-mère. Aujourd'hui, c'est Matthias, 16 ans, qui a rendez-vous pour sa permanente. La demande peut surprendre, mais le coiffeur a l'habitude. "Il y a un an, on faisait peut-être une ou deux par semaine, là on est passés à deux à trois par jour", estime Sébastien Cousin dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Le retour en grâce des bouclettes

"Beaucoup d'influenceurs arborent cette coupe", nous explique Matthias, "ça leur va bien et je me suis dit, j'aimerais bien l'avoir". Une fois les bigoudis posés, comptez trente minutes et 85 euros, et le tour est joué, pour un résultat qui convainc le jeune homme. Ce retour en grâce récent des bouclettes offre une nouvelle jeunesse à cette technique de coiffure : la permanente.

La tendance se retrouve partout sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, le hashtag "menperm" pour "permanente pour hommes" comptabilise 42 millions de vues... Les marques de produits de beauté ont bien saisi l'importance de ce marché. Une enseigne a même doté ses magasins de rayons spécialement dédiés aux cheveux masculins. Il n'y a donc plus de raisons donc d'avoir peur de friser le ridicule.