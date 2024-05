VIDÉO - Colis mystère : des centaines de clients pour une vente exceptionnelle à Strasbourg

Une vente exceptionnelle de colis mystère a débuté ce mercredi matin à Strasbourg (Bas-Rhin). Les clients se sont pressés pour tenter de repartir avec une perle rare dénichée parmi les 7 tonnes de colis proposés. Le JT de TF1 s'est rendu sur place.

À Strasbourg (Bas-Rhin), ce mercredi 15 mai, certains sont arrivés bien avant l'ouverture pour mettre toutes les chances de leur côté, quand d'autres regrettent d'avoir trop flâné au petit-déjeuner. "Je pense qu'il y en a qui ont dû camper à 6h du matin. Si j'avais su, je serais venue plus tôt", s'amuse ainsi une femme face à la caméra du JT de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article. "On ne s'attendait pas à ça", abonde une autre femme.

Tous espèrent la bonne surprise : réaliser une trouvaille au milieu d'un océan de colis mystère proposé à la vente dans une boutique éphémère d'un centre commercial.

À l'intérieur, c'est l'effervescence de la chasse au trésor, et tous les sens sont en éveil. À chacun sa technique pour deviner le contenu du paquet. Tout est permis, sauf la triche. "On n'ouvre pas les colis. Tout colis ouvert doit être payé !", rappelle d'ailleurs un responsable de la vente.

Le principe est enfantin : choisissez vos paquets, passez à la caisse et payez au poids. "C'est 16 euros le kilo, et puis, c'est au petit bonheur la chance !", nous confie la caissière. Et pour ce prix, il faut avoir un peu de chance au moment du déballage.

Les colis, qui viennent de toute l'Europe, sont non livrés ou non distribués. Ils ont été rachetés par palettes entières, puis revendus au détail. Au total, 7 tonnes de colis seront disponibles à l'achat durant plusieurs jours.