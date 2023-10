VIDÉO - Connaissez-vous "Fiers", la marque handi-solidaire qui s'installe dans les supermarchés ?

Dans une de ces entreprises spécialisées, l’enjeu est désormais industriel, mais le rythme reste adapté à chacun. "On a une mission sociale, mais également économique. L'arrivée de 'Fiers' nous permet aujourd'hui de pouvoir employer cinq personnes à temps complet", Philippe Dubois, directeur général de l'usine Apiha, à Saint-Pierre-sur-Dropt (Lot-et-Garonne). Le port de charge est, par exemple, adapté grâce à des outils ergonomiques.

Si le travail des personnes en situation de handicap est plus visible, leur taux de chômage est encore aujourd’hui deux fois plus important que la moyenne. "C'est important aussi que l'on voie qu'on a beau être handicapée et avoir des problèmes de santé, on est aussi capable de suivre des protocoles et de faire des produits de qualité", explique Angélique Dechappe, agent de production. "On se sent utile et c'est important", ajoute la jeune femme.