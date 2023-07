VIDÉO - Crème solaire : voici la bonne quantité à appliquer pour être vraiment protégé

Plus en détail, une quantité de 2 mg de crème par cm2 est recommandée, soit 36 grammes de protection pour un adulte, selon l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM). Plus schématiquement, il faudrait compter l’équivalent de six à sept cuillères à café de crème pour protéger efficacement l’ensemble du corps et du visage. Selon ces proportions, les experts recommandent d'appliquer au moins l'équivalent d'une demie cuillère à café sur le visage et le cou pour assurer une couverture suffisante contre les rayons UV.

Concrètement, il faudrait prévoir deux flacons de 200 ml par personne par semaine, puisqu'une bouteille de 200 ml permet généralement d’appliquer de la crème solaire sur l’ensemble du corps huit fois et qu'il est nécessaire d'en appliquer plus de deux fois par jour.