VIDÉO - Ils changent eux-mêmes les prix des articles : découvrez les rayons connectés

Les étiquettes qui indiquent les prix des produits sont de plus en plus souvent numérisées. Elles peuvent s'adapter en fonction des négociations avec les producteurs. Avec les nouvelles technologies, les rayons sont en passe d'être automatisés, de la gestion des stocks à la fluctuation des prix.

Dans la supérette visitée par notre équipe, les changements de prix se font encore à l'ancienne. C'est le propriétaire lui-même qui modifie les étiquettes à la main, en barrant l'ancien prix d'un trait de feutre, comme il le montre dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Mais Alain Quehen est un résistant, car désormais, les étiquettes sont de plus en plus souvent numériques et connectées. Le prix peut ainsi être modifié à distance tous les jours, voire en cours de journée.

Chez Monoprix, il n'y a pas que les étiquettes qui sont connectées. De petits boîtiers surveillent le stock disponible en rayon, en temps réel. Si un produit vient à manquer, les employés reçoivent un message directement sur leurs téléphones, et peuvent réapprovisionner immédiatement. Une gestion des stocks qui peut aussi avoir un impact sur le prix, en remarquant rapidement les articles qui, inversement, se vendent moins bien. Toutes les informations recueillies sont des données précieuses pour les enseignes. Analysées automatiquement par des ordinateurs, elles sont utilisées pour décider de futures promotions.

Cela va encore plus loin à Londres. Les supermarchés ont mis en place des prix "dynamiques". En clair, un ordinateur prend l'initiative de changer lui-même les prix, en fonction du moment de la journée. Plus besoin de l'intervention humaine. Avec cette nouvelle technologie, on peut imaginer que les prix pourront changer constamment. Le prix de la glace, par exemple, pourra monter quand il fait chaud et baisser automatiquement au moindre coup de froid.