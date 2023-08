VIDÉO - Conso : peu vendus cet été, les fruits et légumes de saison sont en forte baisse

Comment expliquer cette importante baisse de prix ? Sur certains étals de marchands de fruits et légumes, ces produits de saison se sont beaucoup moins vendus cet été. En conséquence, les stocks se sont accumulés chez les producteurs. Mais heureusement, on peut transformer ces produits dans les conserveries. Avec la rentrée et les températures élevées, les marchands espèrent faire meilleure recette cet été. La saison des prunes, elle, vient tout juste de commencer.