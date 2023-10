VIDÉO - Consommation : pourquoi mange-t-on moins de viande française ?

Sur cet emballage où figure la mention "Préparé en France", on pourrait croire à première vue que le cordon bleu vient bel et bien de l'Hexagone. Mais quand on regarde de plus près, la volaille qu'il contient est en fait produite "dans l'Union européenne", sans savoir sa provenance exacte. L'année dernière, plus de 30% de la viande consommée sur le territoire français venait de l'étranger. Un niveau qui s'élèverait même à 50% pour le poulet.