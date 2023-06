VIDÉO - Matériel de sport : la location fait toujours plus d'adeptes

Après quelques heures de trajet le long des plages du débarquement, Aurélie est ravie de sa location. "C'est exactement ce que je recherchais pour ce séjour à vélo. On ne se retrouve pas avec du matériel qu'on va utiliser une fois dans l'année. Et ça permet en plus de réduire un peu l'empreinte carbone qu'on peut avoir avec les équipements de sports", affirme-t-elle dans la vidéo en tête de l'article.

La location est aussi une solution pour tester un produit avant de l'acheter, comme avec les vélos électriques. "On s'aperçoit finalement que beaucoup de personnes hésitent au moment de l'achat. Alors la location permet de tester pendant trois mois un vélo pour 75 euros au lieu de 1299 euros à l'achat", explique un gérant d'un grand magasin de sport. Dans cette enseigne, près de 22.000 contrats de location ont été signés l'année dernière dans toute la France.