Contrôle technique : pourquoi les prix varient d'un département à l'autre

Le contrôle technique est obligatoire pour tous les véhicules, tous les deux ans. Mais d'un département à l'autre, son prix n'est pas le même. Pour quelles raisons ?

Voilà une distinction dont les Hauts-Savoyards se seraient bien passés : celle du contrôle technique - obligatoire pour toutes les voitures de plus de quatre ans - le plus cher de France. Il coûte en moyenne 99 euros dans le département. "Pour faire un contrôle technique dans les normes, il faut dans les 30 à 40 minutes", détaille Joseph, gérant d'une entreprise spécialisée située à Annecy, face à la caméra du 20H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.

Les points de contrôle sont les mêmes partout, mais pas le tarif. Il vous en coûtera 69 euros en Moselle, département le moins cher, ou encore 79 euros dans la Creuse, qui se trouve au niveau de la moyenne nationale.

Comment expliquer des prix qui parfois, à Paris, en Corse ou en Savoie, frôlent les 100 euros ? C'est d'abord la concurrence : plus les centres sont nombreux, plus les prix sont bas. Il y a aussi les charges, beaucoup plus importantes en ville, selon Valentin Fassler, gérant du centre de contrôle technique Autocontrol en Alsace. "Le prix des loyers va du simple au triple, voire davantage. Les salaires des contrôleurs varient également", explique-t-il.

L'autre disparité se situe dans les modèles : il faut compter 79 euros en moyenne pour un véhicule thermique, contre 86 euros pour une hybride ou une électrique, et 95 euros pour les GPL. Car les points de contrôle imposés par l'État sont plus nombreux, et font grimper la facture.

Pour tenter d'adoucir la note, n'hésitez pas à tenter les rendez-vous de dernière minute. Ils permettent souvent des économies de 20 à 30 euros.