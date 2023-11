VIDÉO - Corvée de vitres : quelle technique pour un lavage parfait ?

Comment garder ses vitres impeccables ? Face à l'énergie que demande un tel nettoyage, nous sommes nombreux à renoncer. TF1 a testé les principales méthodes disponibles, de l'astuce de grand-mère aux dernières technologies.

Comment avoir des vitres propres, sans traces et sans trop d'effort ? Pour voir plus clair dans sa maison, Nina mise sur la technologie, comme elle le montre dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Elle teste pour la première fois un robot lave-vitre à 150 euros. L'engin s'accroche au verre par aspiration. Branché sur secteur ou sur batterie, avec un peu de produit, il lui aura fallu une vingtaine de minutes pour nettoyer une baie vitrée. Nina reste partagée : le résultat lui semble acceptable pour un nettoyage régulier, mais il reste imparfait, et sa forme ronde néglige les angles...

Autre innovation au rayon nettoyage, c'est le lave-vitre à aspiration. Les prix de ce type d'appareils vont de 50 à 90 euros. Le vendeur en est certain, c'est la solution parfaite. L'appareil accompagne l'effort du laveur, mais ne le remplace pas.

Eau et microfibres

Tout aussi rapide, finalement, mais un peu plus sportif : Delphine ne lave ses carreaux qu'au chiffon et à l'eau, sans aucun produit nettoyant. Pour nous prouver que ce sont les microfibres qui font le travail, la démonstratrice n'hésite pas à répandre du beurre sur baie vitrée. En deux passages, le tissage de ses chiffonnettes permet d'enlever les traces de gras les plus décourageantes.

Mais pour Gurvan, laveur de vitres professionnel qui se déplace chez les particuliers, le matériel ne suffit pas, il faut savoir s'en servir. Sa technique, qui évoque un art martial, utilise deux outils en même temps pour mouiller, frotter et racler. Si vous êtes très bien coordonné, vous pouvez essayer chez vous. Avec de l'eau chaude et un peu de produit vaisselle, le résultat parle de lui-même.