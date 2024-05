Beaucoup de carte de fidélité permettent d'économiser sur les produits d'autres marques. Comment fonctionnent-elles et qui y a droit ? Le JT de TF1 vous en dit plus.

Vous ne vous en doutez sûrement pas, mais vos cartes de fidélité et vos abonnements vous permettent de faire des économies dans d'autres enseignes. "Je ne savais même pas que ça existait", confie une femme au micro du JT de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article. Une autre abonde : "Je pensais que c'était vraiment juste dans le magasin concerné."

On appelle cela des offres croisées. Flore, 20 ans, y a recours régulièrement pour obtenir des rabais, notamment avec la carte de fidélité d'un magasin d'équipements sportifs. "Ça me permet d'avoir des réductions, notamment quand je loue mes skis l'hiver. Et pourtant, ces deux enseignes n'ont rien à voir ensemble. Et puis ça ne me coute rien donc c'est parfait", explique-t-elle. Mais ces formules ne conviennent pas à tout le monde. "Déjà on n'y pense pas, et puis c'est toujours compliqué à mettre en place", énumère un homme.

Les banques en ligne s'y sont mises aussi

Il n'y a pas que les magasins qui proposent ce genre d'avantages à leurs clients : les banques en ligne s'y sont mises aussi. L'une d'elles promet par exemple -5% sur vos courses, -6% pour les locations de vacances, et même -12% pour les achats de vêtements. "Vous allez sur votre application bancaire, vous allez télécharger un bon d'achat que vous paierez moins cher", précise Xavier Prin, directeur marketing et communication chez Boursobank.

Ces offres sont utilisées par près de 10% des clients de cette banque, qui économisent en moyenne 80 euros par mois. Mais quel est l'intérêt pour les enseignes ? "Pour l'enseigne qui propose la carte de fidélité, c'est évidemment d'aller accroitre les bénéfices pour les porteurs de carte. Et pour l'enseigne qui propose un bénéfice, c'est d'aller se faire connaitre", détaille Laura Bokobza, experte marketing et consommation, dirigeante-fondatrice du cabinet LBK consulting.