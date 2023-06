VIDÉO - Découvrez comment les objets tendance de l'été sont fabriqués et testés

Ce jour-là, Lisa et Grégoire testent les dernières évolutions apportées par l'entreprise à sa planche de Wingfoil, le dernier-né des sports de glisse en mer. Des tests effectués tout au long de l'année pour proposer à ceux qui souhaitent en profiter cet été le meilleur matériel possible. Et pour être au plus près de ses sites de tests, la marque leader des équipements sportifs a installé une antenne en bord de mer, à La Rochelle, en Charente-Maritime, où 40 personnes sont employées.