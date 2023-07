Déménagement groupé : le bon plan pour faire baisser la facture

Comme Éric, de plus en plus de nos compatriotes choisissent le déménagement groupé. Autrement dit, le transporteur attend que plusieurs clients se rendent au même endroit pour limiter le nombre de voyages. La plateforme "Nextories" organise, par exemple, 14.000 déménagements par an. Son objectif est de mieux organiser le transport. Ce type de déménagement est plus économique mais aussi plus écologique, avec une diminution de 20 à 30% de l'empreinte carbone.