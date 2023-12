Départs en vacances : pourquoi les carburants sont moins chers (pour l'instant)

Les prix des carburants sont plus bas depuis cet été, et cela va durer au moins jusqu'aux vacances pour les premiers départs. Comment l'expliquer ? Le 13H de TF1 vous répond.

Il suffit de jeter un œil sur les panneaux. Ce lundi 11 décembre au matin, on trouvait le SP95 à 1,73 euro et le gasoil à 1,72 euro en moyenne le litre. La nouvelle est étonnante mais vraie : les prix des carburants ont baissé. "Bien sûr que c'est une bonne nouvelle. Si ça pouvait encore baisser, ce serait encore mieux", s'amusait un automobiliste en train de faire le plein, face à la caméra de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.

Les carburants sont achetés plusieurs mois avant leur mise en vente

Si on regarde sur les trois derniers mois, la baisse est effectivement visible. Le prix du gasoil, par exemple, est passé de 1,87 à 1,75 euro en moyenne, soit 12 centimes d'économie par litre. Alors, à l'approche des fêtes de fin d'année, c'est une bonne nouvelle : aller voir la famille coûtera un peu moins cher. "Ces divagations du prix de l'essence, c'est assez inexplicable et mystérieux, on a du mal à comprendre", confie tout de même un conducteur.

Il est effectivement difficile de s'y retrouver, mais les prix à la pompe aujourd'hui sont le résultat de négociations qui ont eu lieu il y a longtemps, à une époque où les cours mondiaux du pétrole étaient assez bas. "C'est acheté trois à quatre mois avant la mise en vente. À ce moment-là, le prix était particulièrement bas parce qu'on est dans un contexte de fort ralentissement de la croissance mondiale, notamment chinoise. Et donc forcément, moins de demande de pétrole entraine une baisse du prix sur les marchés de l'énergie", détaille Anne-Sophie Alsif, associée et cheffe économiste chez BDO France, un cabinet d'audit, de conseil et d'expertise comptable.

Et pourtant, les Français sont nombreux aujourd'hui à être méfiants, et beaucoup s'attendent à voir les prix grimper à nouveau. "Ça va être à la hausse de plus en plus", prédit d'ailleurs un automobiliste résigné.

Il se pourrait en effet que le prix de l'essence remonte à l'approche des fêtes, en fonction de la demande, qui sera plus forte à ce moment-là.