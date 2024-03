VIDÉO - Des avis positifs contre des cadeaux : attention à cette nouvelle ruse pour tromper les clients en ligne

Sur les plateformes de e-commerce, les avis des consommateurs ont une place prépondérante dans les achats des internautes. Mais la crédibilité de ces messages a été mise à mal ces dernières années. Désormais, certains vendeurs n'hésitent plus à offrir des cadeaux ou des remboursements en échange d'avis favorables.

Au restaurant, à l'hôtel ou sur les sites de vente en ligne : laisser un commentaire après un achat ou un séjour est devenu un réflexe pour de nombreux consommateurs. Des avis prépondérants sur les plateformes de e-commerce et de réservation en ligne. En France, selon une étude de l'Ifop pour Guest Suite, en 2023, 92% des Français ont affirmé ne pas faire d'achat sans avoir préalablement vérifié les avis clients, soit un bond de 17% sur un an. Par ailleurs, 51% des acheteurs de l'Hexagone ont déjà annulé une commande en raison de commentaires négatifs et sa note globale est déterminante pour 66% d'entre eux.

Problème : depuis plusieurs années, les faux avis ont fleuri sur les plateformes en ligne pour augmenter artificiellement – ou au contraire faire dégringoler – une note. Un acte de concurrence déloyale, et à ce titre illégal, mais qu'il est difficile de modérer. Et si les sites de vente en ligne pensaient avoir trouvé la parade, en liant les messages laissés par les consommateurs aux seuls achats vérifiés, des escrocs ont réussi à contourner la règle.

Des cadeaux ou un produit remboursé

Selon l'enquête du 20H de TF1 en tête de cet article, sur les réseaux sociaux, des dizaines de groupes proposent ainsi d'acheter des produits en tout genre. Ensuite, si vous laissez un avis favorable pour cet article, un cadeau vous est offert, ou le produit acheté vous est remboursé. L'achat est donc "vérifié", mais l'avis est influencé par le vendeur. Une pratique illégale, qui provient particulièrement des plateformes chinoises et américaines.

Contacté à propos de cette méthode, Amazon a assuré à TF1 que 200.000 millions de faux avis présumés avaient été supprimés en 2022. "Nous prenons des mesures contre les acteurs qui enfreignent nos politiques, comme la suspension ou la fermeture des comptes concernés, et engageons des poursuites judiciaires à l'encontre des acteurs malintentionnés", affirme un porte-parole du géant. Des faux avis qui pullulent aussi sur les sites de vente en ligne chinois Shein et Temu.

Si les plateformes peinent à réguler ces messages trompeurs, les consommateurs peuvent également faire preuve de prudence en s'y référant. "S'il y a trop d'avis positifs et dans un très très court laps de temps, ça peut signifier que quelqu'un aurait acheté les avis", conseille Corinne Hénin, experte en cybersécurité. Les escrocs aux faux avis risquent,,eux, jusqu'à deux ans de prison et 300.000 euros d'amende.