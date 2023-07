VIDÉO - Des champs au seau, comment est fabriqué le pop-corn de cinéma ?

Pour séduire les consommateurs, rien n'est laissé au hasard. Et cela commence dans les champs. Si en apparence les épis de maïs visibles dans notre reportage n'ont rien de spécial, il s'agit en fait d'une variété créée sur-mesure pour le cinéma. Elle s'appelle "mushroom", ou champignon en anglais. Ce maïs demande beaucoup plus de travail aux agriculteurs qu'un maïs classique, produit moins de grains, mais se vend plus cher.

"Le maïs classique, à l'heure actuelle, est à 250 euros la tonne, et nous on a une valorisation entre 500 et 600 euros la tonne, en fonction des moments", détaille Clément Touron, agriculteur à Monferran-Savès (Gers).

L'intérêt de cette variété est que son grain éclate en faisant une forme arrondie, ce qui est idéal pour le napper de caramel ou de beurre salé.