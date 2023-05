VIDÉO - Dons de vêtements : que deviennent les habits déposés dans des conteneurs ?

Avant d’arriver dans cette boutique, les vêtements sont d’abord déposés par les particuliers dans des conteneurs installés partout en Frane. Ils sont ensuite acheminés vers des centres de tri. Dans un centre à Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais), 65 tonnes de vêtements passent entre les mains des opérateurs tous les jours. Ils doivent repérer les défauts en quelques secondes. Les plus abîmés sont recyclés ou exportés à l’étranger. Seuls 5 à 6% des articles arrivent en magasin. Vu le succès grandissant de la seconde main, le responsable de l’entreprise compte sur l’augmentation des dons et sur la pédagogie, en communiquant dans les lycées, les collèges et les communautés de communes.