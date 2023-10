VIDÉO - Durabilité : les Français font davantage réparer leurs appareils électroménagers

Il y a quelques jours, la machine à laver que l'on voit tourner dans le reportage de TF1, était en panne. Au point que ses propriétaires voulaient la jeter. Aujourd'hui, elle fonctionne parfaitement, grâce à Julien Dupuy, réparateur d'électroménager indépendant. C'est lui qui a détecté la panne... un simple bouchon de calcaire qui bloquait l'arrivée d'eau, comme il l'explique dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Le réflexe de la réparation progresse dans l’Hexagone, à la faveur des bonus-réparation, et de l'apparition d'un indice de réparabilité sur les machines en vente. De plus en plus de gens l'envisagent désormais, plutôt que jeter pour acheter du neuf. Julien en a d'ailleurs fait son business puisqu'il revend des appareils réparés qui étaient destinés à la déchetterie.