VIDÉO - Économies d'énergie : de nouvelles règles et de nouveaux efforts prévus cet hiver

En un an, notre consommation de gaz et d'électricité a déjà baissé de 12%. Et plusieurs secteurs ont particulièrement fait des efforts, notamment les collectivités territoriales. Depuis un an, par exemple, les 21 communes de la métropole de Clermont-Ferrand éteignent chaque nuit l'éclairage public de minuit à 6h du matin.

Dans les grandes surfaces aussi, l'installation de LED ou de congélateurs plus performants a permis de baisser de 40% la facture annuelle. Mais à l'approche de l'hiver, le ministère de la Transition énergétique annonce vouloir aller plus loin. À commencer par les 120 plus grandes entreprises françaises, qui vont devoir rendre des comptes sur leurs efforts de baisse de consommation.