VIDÉO - Électroménager : le style vintage fait son grand retour malgré des prix bien plus élevés

Dans le secteur de l'électroménager, le design vintage hérité des années 1950 ou 1960 fait atteindre des sommes folles aux réfrigérateurs et autres machines à café. Pourtant, cette tendance attire de plus en plus de clients, séduits par l'esthétique de ces produits. Le 20H de TF1 est allé à leur rencontre.

Des couleurs éclatantes, des formes arrondies et des finitions en métal chromé... Ces appareils électroménagers, qui remplissent aujourd'hui les rayons des grandes enseignes, rappellent certainement une autre époque. Ce style des années 1950, 1960, et même 1970, une cliente rencontrée par les journalistes du 20H de TF1, Barbara, en raffole. Son tout dernier achat : une machine à café vintage, à 870 euros. Cafetière, mixeur, robot de cuisine, réfrigérateur, cuisinière... Ces appareils vintage donnent, selon elle, une ambiance à sa cuisine. "Ce que j'aime dans le vintage, ce sont les côtés arrondis, jolis, avec toute la technologie moderne. C'est plus cher, mais c'est plus beau !", explique la consommatrice dans le reportage visible en tête de cet article.

Quand l'électroménager devient un objet de décoration

En effet, le style, ça se paie. Pour la même contenance et la même puissance, une bouilloire au look rétro peut valoir 199,99 euros, alors qu'un produit classique coûtera 27,99 euros, donc sept fois moins cher. Cette tendance du vintage séduit de plus en plus de clients. L'une des raisons de ce succès : la transformation de nos cuisines. "Comme on a de plus en plus de cuisines ouvertes, on essaie d'avoir des choses qui soient agréables au regard, surtout quand vous avez des invités", glisse un client d'un magasin d'électroménager. De plus en plus de fabricants se mettent donc au style rétro pour attirer de nouveaux clients, en s'inspirant de tout ce qui fait référence aux années 1960.

Malgré tout, le prix reste encore un frein pour de nombreux consommateurs. Mais face au succès du vintage, une grande enseigne vient de lancer sa propre gamme à des prix plus accessibles. Une cafetière rétro est, par exemple, vendue à 50 euros.

Preuve que l'électroménager devient un produit de décoration à part entière : une marque italienne a lancé une collaboration avec un grand couturier, et propose notamment un grille-pain pour la modique somme... de 600 euros.