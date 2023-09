VIDÉO - Électroménager : les marques chinoises passent à l'offensive

Pour acheter votre réfrigérateur, votre télé ou votre lave-linge, bon courage pour vous retrouver au milieu de toutes ces marques. Il y a les traditionnels, bien connues, et puis celles arrivées plus récemment en Europe comme ces fabricants chinois. Pour se faire un nom en Europe, plusieurs marques chinoises sont à l’offensive. "Le prix et la classe énergétique" sont les premiers critères de sélection comme l'affirment les consommateurs dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article.

L’an dernier, Haier disait avoir conquis 8% du marché européen de l'électroménager. Son compatriote Hisense revendiquait 10% de part de marché dans l’Hexagone pour ses réfrigérateurs XXL.