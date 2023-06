VIDÉO - Électroménager : écologique et économique, la seconde main séduit

Sébastien et Benjamin ont fait une bonne affaire. "On a acheté deux frigos pour un total de 298 euros. On en est très contents", confie l'un des deux. Ces deux ouvriers viticoles doivent équiper les cuisines de leur entreprise. S'ils ont choisi ce magasin, c'est parce qu'on y trouve de l'électroménager de seconde main. Ils ont réalisé une économie de 71 euros, mais au prix d'une petite concession tout de même, à savoir un impact visible sur l'appareil.

"Le but n'est pas forcément que ce soit esthétique, mais fonctionnel", explique l'un des ouvriers, dans le reportage du 13H de TF1 visible en tête de cet article.