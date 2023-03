VIDÉO - Énergie : pourquoi nos stocks de gaz sont-ils au plus bas ?

La fin de l'hiver, c'est le moment de faire un point sur les stocks de gaz. Cette année, mauvaise surprise, alors qu'on s'attendait à un taux de remplissage de 50 %, il n'est que de 30 %. Cela n'est pas dû à une consommation excessive, mais aux mouvements sociaux qui bloquent l'approvisionnement. Depuis la guerre en Ukraine, les ports méthaniers sont notre principale source de gaz. Or, sur les quatre présents en métropole, trois sont en grève : les deux de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) et celui de Montoir (Loire-Atlantique), et ce au moins jusqu'à mardi prochain.