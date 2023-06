VIDÉO - Viande végétale ou classique : pourquoi l'écart de prix se resserre (ou s'inverse)

Concrètement, ces viandes végétales sont désormais moins chères à produire pour la marque. Elle réalise des économies et peut baisser les prix de ses produits. "Les nuggets, les steaks végétaux, les merguez végétales, il y a douze mois, on était à 4,49 euros. On a baissé de 50 centimes et maintenant, on est à 3,99 euros sur les trois", reprend Guillaume Dubois. Un pari gagnant pour la marque. En un an, elle a augmenté ses ventes de plus de 50%.