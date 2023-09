VIDÉO - Petits défauts, grands rabais : ces boutiques vous vendent des produits tachés ou abimés

La cliente rencontrée par TF1, dans le reportage visible en tête de cet article, recherche un pantalon. En fouillant bien, certains se révèlent être de bonnes affaires. La raison est sur le vêtement : l'un d'eux coute seulement deux euros grâce à une tache. Voici la recette du magasin pour obtenir des prix 30% moins chers : vendre des articles neufs présentant des défauts, comme des taches de maquillage, mais aussi des trous ou des boutons manquants. Le magasin n'a, de toute façon, plus le droit de détruire ses articles, c'est interdit par la loi.

Il est par ailleurs difficile de les offrir aux plus démunis. "Avant, on les offrait à des associations, aujourd'hui elles se retrouvent complètement envahies par tous ces vêtements qui n'ont pas trouvé de propriétaire et donc on a décidé de mettre ne place ce système", explique Quitterie Barennes, leader RSE dans une boutique Pimkie.