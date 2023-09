VIDÉO - Face à la baisse des ventes, la grande distribution restreint le choix dans ses rayons

Chacun l'aura remarqué en faisant ses courses : de nombreuses références ont disparu des rayons des supermarchés. On trouve moins de produits différents sur les étals, ce qui suppose moins de choix pour les consommateurs. "Il y a certaines références où on a un peu de mal à trouver ce qu'on avait l'habitude de prendre", confirme le client d'un supermarché au micro de TF1. Certains sont même inquiets de voir disparaître leurs marques préférées. "Il y a des rangées où il n'y a rien", regrette ainsi une dame dans le reportage ci-dessus, "on est habitués à nos produits, on nous les enlève, on a du mal à aller sur d'autres".