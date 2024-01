VIDÉO - Facture d'électricité : allez-vous payer plus cher en février ?

Combien paierez-vous d'électricité à partir du 1er février prochain ? Le gouvernement envisage une hausse qui pourrait aller jusqu’à 10%. Si tel était le cas, la facture pour les particuliers flamberait de presque 40% en douze mois.

Une étiquette "Éteignez-moi" au-dessus de l’interrupteur, c’est la dernière trouvaille de Claude pour faire des économies. Il s’inquiète de la prochaine augmentation des tarifs de l’électricité prévue en février. Il a fait ses comptes, 12,50 euros de plus chaque mois.

Ce sera encore plus pour une famille de quatre personnes qui vit dans une maison de 100 m², tout électrique. Une hausse de 10% des tarifs signifierait 27 euros de plus par mois. Pour une personne seule, dans un appartement de 40 m², aussi tout électrique, ce sera 17,50 euros de plus.

Financer la transition énergétique

Pourquoi cette hausse alors que les prix sur les marchés baissent ? Pendant la crise de l'énergie, le gouvernement avait réduit la taxe sur la consommation finale d'électricité (TCFE) à son niveau minimum. L’augmentation de cette taxe est prévue le 1er février prochain. Si elle atteint 10%, elle rapportera environ 9 milliards d'euros à L’État.

L’objectif est de financer la transition énergétique. "On a besoin d'investissements très importants à la fois pour la construction de nouvelles centrales nucléaires et d'installations pour les énergies renouvelables", souligne Anna Creti, spécialiste du marché de l'énergie et professeure d'Economie à l'université Paris-Dauphine-PSL.

C'est la quatrième hausse depuis la mise en place du bouclier tarifaire il y a deux ans et demi. Le niveau exact de la future augmentation des tarifs sera l'un des premiers arbitrages délicats du nouveau gouvernement : choisir entre le pouvoir d'achat des ménages et l'équilibre des finances publiques.