VIDÉO - Faire ses courses de Noël dès octobre, c'est possible (et c'est moins cher)

Anticiper votre repas de Noël et profiter des prix d'avant-fête, c'est aussi possible. Même sur les produits alimentaires. Au moins en partie. Pour le foie gras, si vous comptez le faire vous-même, il est tout à fait possible de l'acheter dès maintenant et de la placer au congélateur durant quelques semaines.

Dans les supermarchés, on trouve également des promotions sur certains produits de fête de fin d'année. Une boîte de chocolat offerte pour deux achetées, du saumon à prix bloqué ou encore une réduction sur le foie gras... Quelques bonnes affaires se cachent, peut-être, dans votre supermarché.