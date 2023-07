VIDÉO - Fin de la vaisselle jetable : pourquoi la restauration rapide tarde à appliquer la loi

Les fabricants, eux aussi, ont bien compris l'importance de ce marché émergent. L'entreprise Arc a ainsi lancé une nouvelle gamme de coupelles en verre, conçues spécialement pour répondre à un cahier des charges exigeant, avec 30 000 pièces fabriquées chaque jour. "En fait, le verre doit être résistant, il doit être le plus léger possible. Nous avons donc changé nos techniques de fabrication. Il doit aussi être empilable de façon à gagner de la place", souligne Héloïse Jacquette, chef de produit.

Il faut dire que la vaisselle réutilisable se développe partout, jusqu'à la fac. À Grenoble (Isère), l'école de management a par exemple remplacé tous les gobelets jetables des machines à café. "On en a toujours dans son sac. On passe un petit coup sous l'eau et puis, du coup, le café est moins cher. En plus, ça permet de ne pas gâcher de gobelets, donc c'est pratique", raconte un étudiant, ravi. Pour la responsable des achats, Fabienne Virolle, cette démarche est très positive. "On a épargné 160.000 gobelets qui étaient jetés par an. Ça marche bien, mais on en perd quand même 20%", admet-elle.