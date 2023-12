VIDÉO - Fioul domestique : la baisse des prix se confirme, mais jusqu'à quand ?

Depuis le mois d'octobre, les prix du fioul sont en baisse. En cause: l'effondrement du cours du pétrole. C'est donc le moment, pour les consommateurs, de remplir sa cuve avant que les prix ne remontent.

En Côte-d'Or, Gary pensait attendre encore quelques semaines avant de se faire livrer du fioul. Mais quand il a constaté la baisse des prix, il a précipité sa livraison. "On n'a pas beaucoup de revenus, donc on fait sur le minimum", explique-t-il au micro du 13H de TF1. Depuis la fin octobre, les prix du fioul ne font que diminuer. Aujourd'hui, le prix du litre varie entre 1,18 et 1,19 euro. Une aubaine pour les consommateurs.

Un engouement constaté par Hervé Mauger, dont l'entreprise reçoit de nombreuses demandes de dernière minute. Habituellement, l'activité est pourtant assez calme entre Noël et le jour de l'An. Ses clients surveillent les prix du fioul, nous explique-t-il : "Et comme il est moins cher, il y a beaucoup d'appels pour remplir les cuves."

20 centimes de moins en une semaine

Le litre de fioul coûte en moyenne 20 centimes de moins qu'il y a encore une semaine. Gary en a donc profité pour remplir la moitié de sa cuve, soit 500 litres. Une économie significative. "Il y a deux mois, j'ai payé autour de 800 euros, mais cette fois-ci, j'ai payé 600 euros", assure-t-il.

La société d'Hervé Mauger, elle, réalise une dizaine de livraisons quotidiennes. Selon lui, la hausse du coût de la vie a fait changer les habitudes de ses clients. "Avant, ils regardaient par saison. Maintenant, c'est au niveau des tarifs. Ils regardent le prix. Si ce n'est pas cher, ils commandent. Si c'est un peu trop cher, ils attendent."

Si tous les consommateurs venaient à commander leur fioul en même temps, ça pourrait entraîner une hausse du prix Maëlle Ricard, directrice des opérations de FioulReduc

Comment expliquer cette baisse ? Le prix du fioul est indexé sur le prix du pétrole, ce qui explique qu'il varie. Le cours du pétrole ayant chuté, celui du fioul également. Mais si la diminution des tarifs se confirme, les experts restent prudents quant à sa durée. "Si l'hiver devenait plus froid et que tous les consommateurs venaient à commander leur fioul en même temps, ça pourrait entraîner une hausse du prix", souligne ainsi Maëlle Ricard, directrice des opérations du comparateur spécialisé FioulReduc.