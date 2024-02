VIDÉO - Flambée des cours du cacao : les chocolats de Pâques seront-ils plus chers cette année ?

Le prix du cacao a plus que doublé en un an. Conséquence : les clients s'inquiètent d'une potentielle montrée des prix, à l'approche de Pâques, le 31 mars prochain. Pour le moment, les chocolatiers tentent d'absorber cette hausse du tarif de leur matière première.

"On serre les dents, on laisse passer l'orage !" Fondée en 1761, la Mère de Famille est la chocolaterie la plus ancienne de Paris. Mais pour son patron, un cours de cacao qui flambe comme ces dernières semaines, c'est une première. La tonne de cacao est passée en un an de 2.700 à plus de 5.800 dollars. Une multiplication par deux que cette institution refuse de répercuter sur les prix. À l'approche de Pâques, le 31 mars prochain, cette maîtrise des coûts passe donc par la maîtrise de la production.

De mauvaises récoltes en cause

"Quand vous maîtrisez toutes les étapes de la fabrication, en partant de la fève pour la transformer en chocolat, le prix des matières augmente, explique Steve Dolfi, le copropriétaire du commerce. Mais dans le cas de cette transformation du point A au point Z, on arrive à lisser cette hausse de prix." Une excellente nouvelle pour les gourmands. "J'en mange en petite quantité, c'est peut-être pour ça que je n'avais pas remarqué que cela avait augmenté", assure une acheteuse. "C'est très agréable le chocolat, je ne vois pas pourquoi je m'en priverais !", sourit une autre cliente.

Combien de temps ces fabricants peuvent-ils tenir avec un cours du cacao, alors que celui-ci ne cesse de grimper. "Les principaux pays producteurs, la Côte d'Ivoire et le Ghana, subissent des problèmes climatiques notamment des intempéries, qui ont fait que la récolte a été extrêmement mauvaise", décrypte Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste du cabinet BDO France, dans le reportage du 13H à retrouver en tête de cet article. D'où la montée brutale du tarif de cette matière première.

Pour faire tenir les prix, chaque commerçant y va de sa petite astuce. Mathieu Escande, président et fondateur du "Chocolat des Français", a pour sa part préféré réduire l'emballage. "Avant la boîte était cylindrique, maintenant, elle est rectangulaire, montre le chef d'entreprise à la caméra. Il a fallu repenser les packagings pour ne pas toucher au grammage du chocolat."Une fabrication plus standardisée, donc, mais moins chère, doublée d'achat et anticipée avec des grands volumes de cacao. Négociée d'une année sur l'autre, la recette a permis pour le moment de stabiliser les prix.