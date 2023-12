VIDÉO - Flambée des coûts, déficit, concurrence féroce : pourquoi l'enseigne de déco Habitat va si mal

L'enseigne française Habitat a demandé cette semaine son placement en redressement judiciaire. Huit de ses 25 magasins sont menacés de fermeture, pour de multiples raisons. En cause, la montée en puissance de la concurrence, un déficit ancien, ou encore la crise du logement neuf.

À l'intérieur du magasin visité par notre équipe, tout semble normal. Les décorations de Noël sont bien là, tout comme quelques clients. Pourtant, cette boutique de l'enseigne Habitat devrait bientôt fermer. Au total, 8 de ses 25 magasins français sont menacés de fermeture et l'enseigne demande son placement en redressement judiciaire. C'est la conséquence de trente ans de déficit, estime l'actuelle direction du groupe. "L'enseigne a été confrontée à des difficultés financières profondes, largement attribuables à une gestion antérieure défaillante et exacerbée par des facteurs plus récents : une baisse significative de la fréquentation des magasins, un choc inflationniste et la flambée des prix de l’énergie, des matières premières et du transport", souligne un communiqué de la marque Habitat.

Je trouve qu'aujourd'hui, ce qu'ils présentent ne sort plus vraiment de l'ordinaire. C'est vraiment fade Une ex-cliente d'Habitat

D'autres facteurs plus récents ont précipité la chute de l'enseigne. La hausse des prix, notamment, qui pousse les clients à délaisser les achats non essentiels comme les meubles. Pourtant, dans les années 1990, Habitat était "la marque tendance", mais au fil des ans, l'enseigne perd de sa splendeur et peine à se réinventer. "Je trouve qu'aujourd'hui, ce qu'ils présentent ne sort plus vraiment de l'ordinaire. C'est vraiment fade", estime une cliente déçue dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Concurrencée par des enseignes jugées plus modernes

Longtemps seul sur son créneau, Habitat est aujourd'hui concurrencé de toutes parts : par Internet, mais aussi par d'autres enseignes jugées plus modernes comme La Redoute et sa marque de meubles AMPM. L'entreprise, qui vendait historiquement des vêtements, va d'ailleurs miser davantage sur l'ameublement à l'avenir. Sur ce marché à plus de 14 milliards d'euros, il y a de la place uniquement pour ceux qui savent se démarquer. "Les enseignes qui s'en sortent sont celles qui ont une identité forte. D'un côté, les enseignes premium, comme Roche Bobois et d'autres enseignes de luxes, et de l'autre côté, celles qui ont adopté un positionnement de prix accessible - Ikea, Zara Home, H&M Home...", explique Camille Harel, cheffe de rubrique "grande consommation" au sein du magazine Capital.

Les enseignes de meubles doivent donc s'adapter au contexte économique et faire face à une nouvelle crise : celle du logement neuf. Moins de mètres carrés à aménager entraîne forcément de moindres ventes de meubles. Après des records pendant la crise sanitaire, le marché global de l'ameublement devrait donc voir son chiffre d'affaires légèrement diminuer cette année.

Concernant l'annonce de son redressement judiciaire, le comité social et économique (CSE) de l'enseigne indique avoir été informé par la direction "qu'une audience se tiendra le mercredi 6 décembre 2023 au tribunal de commerce de Bobigny". L'entreprise française emploie actuellement 450 personnes.