VIDÉO - Flambée des prix des carburants : "Le litre à 2,40 euros n'est pas très loin"

A-t-elle raison ? Oui, car les pays exportateurs de pétrole ont décidé de réduire leur production. L'essence est donc plus rare et de plus en plus chère. "Nous sommes encore au début de l'effet des annonces de l'OPEP, qui diminue sa production.", explique à TF1 Anna Creti, professeure d'économie à l'Université Paris Dauphine-PSL (16e arrondissement). Avant de rajouter : "Des prix comme 2,30, 2,40 euros ne semblent pas trop loin". Une situation qui est donc appelée s'amplifier encore et à durer.