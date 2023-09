VIDÉO - Foire aux vins d'automne : comment les bouteilles sont-elles sélectionnées ?

Dans une enseigne Lidl à Paris, le rayon des vins double de taille pendant la foire aux vins, comme on peut le voir dans le reportage de TF1 en tête de cet article. De 150 références d'articles en temps normal, on passe à 311 au cours de l'évènement. Et pour cause : c'est au cours de cette période que s'effectuent 70% des ventes de l'année.

On y trouve, entre autres, des Bordeaux, des Côtes-du-Rhône ou des Sud-Ouest, au prix de 8 euros en moyenne. "Il y a des appellations pour lesquelles, quand on voit le prix, on sait qu'on ne pourra pas les vendre, parce qu'on sera décalés par rapport à la demande du client", explique le responsable des achats liquides chez Lidl, Johann Boluda, au micro de TF1. Le choix des bouteilles se fait "par rapport à la tendance, aussi : on va choisir des appellations qui ont plus le vent en poupe. Je pense notamment à la vallée du Rhône, qui est un peu plus demandée en ce moment".