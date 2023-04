VIDÉO - Foire de Paris : les bons plans pour faire des économies d'énergie

Les déperditions de chaleur entraînant une surconsommation d'énergie, les professionnels de l'isolation voient également leurs stands plébiscités. Les fabricants proposent désormais non plus du double, mais du triple vitrage, qui permettraient 30% d'économie. Et dans les allées, c'est la surenchère. Les pompes à chaleur, elles, promettent 75% d'économie. Il faut compter environ 15.000 euros pour la pompe et l'installation.