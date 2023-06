VIDÉO - Franchises, coopératives : le succès insolent des indépendants

Ici, elle ne passe jamais incognito dans les allées du supermarché. On l'accoste, on l'interpelle, et tout le monde l'identifie. Luisa Zibara-Maynial dirige ce magasin Intermarché de Freneuse (Yvelines), et semble s'occuper de tout. Sous le nom de ce géant de la grande distribution, c'est quasiment une entreprise locale que l'on trouve, comme le constate le reportage de TF1 en tête de cet article. Comme Luisa, 3.000 chefs d'entreprise indépendants sont réunis sous un même nom avec chacun sa liberté. C'est ce qu'on appelle une coopérative, un modèle économique qui aligne les succès.

Une autre coopérative, JouéClub, vient ainsi d'être désignée par le Tribunal de commerce pour reprendre son concurrent en difficulté, la Grande Récré. JouéClub se définit comme le plus grand réseau français de professionnels indépendants du jouet avec 283 points de vente dans l'Hexagone.