VIDÉO - Friture sans huile : que vaut le nouveau robot star des cuisines ?

Les nouveaux robots stars de nos cuisines permettent de tout cuire sans huile ou presque. Cette méthode est-elle vraiment révolutionnaire ? Les aliments ont-ils bon goût ?

Ce petit tiroir est la star, cette saison, de la hotte du Père Noël. On peut faire cuire, frire, les aliments sans matière grasse et sans odeur. Son nom : l'Airfryer, traduisez friteuse à air pulsé. Dans un magasin où l'équipe du 20H s'est rendue, la tendance se confirme : 40 exemplaires vendus en un week-end. Cet appareil est en train de détrôner notre bonne vieille friteuse à huile. "C'est pratique, ce n'est pas très encombrant, ça se sort facilement. Et on peut faire autre chose que des frites", explique une utilisatrice.

Nathalie vient d'avoir depuis quinze jours son premier tiroir magique. Son utilisation est facile : 20 minutes après, nous pouvons déguster les frites. Cuisiner avec moins d'huile et sans odeur, le constat est évident. Élaborer ses propres recettes, c'est la bonne surprise quand on utilise l'appareil. Sans aucune matière grasse, le pain est souple, croustillant et surtout fait-maison. Et si vous voulez tout savoir sur l'Airfryer, des dizaines de tutos de démos sur le net comparent les cuissons.