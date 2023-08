VIDÉO - Fruits et légumes : pour proposer des prix cassés, ce supermarché cultive son propre potager

Il y a encore six mois, Sylvain travaillait à l'intérieur du magasin mais sa passion pour le jardinage a convaincu la direction du magasin de créer ce poste de maraîcher, rien que pour lui. "On a embauché Sylvain en tant qu’employé du rayon fruits et légumes. Dans la conversation, on a découvert cette passion et le terrain étant disponible, on lui a tout naturellement proposé", explique, au micro de TF1, le directeur de l’hypermarché, David Sorel.